Yli 500 henkilölle lähetettiin syyskuussa toiselle henkilölle kuuluva passi. Poliisihallitus kertoo, että virheen aiheutti postituskoneen automatiikka, joka oli inhimillisen erehdyksen seurauksena pois käytöstä.

Kaikkiaan 545 lähetystä koskeva virhe tapahtui 16. syyskuuta. Poliisi kertoi virheestä 20. syyskuuta.

Virheellisistä lähetyksistä 151 kappaletta ehdittiin luovuttaa ennen passien luovutuksen estämistä.

Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen kertoo, että kaikki väärille henkilöille menneet passit on peruutettu. Kyseiseen erään kuuluvat passit on peruutettu ja ne tullaan tuhoamaan. Lisäksi kyseisille henkilöille on myönnetty uudet passit.

Passien toimitusprosessin turvallisuustoimiin on Piipposen mukaan tehty muutoksia, joilla vastaavat ongelmat voidaan vastaisuudessa estää.