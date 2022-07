Eduskunnan oikeusasiamies on antanut Poliisihallitukselle huomautuksen mielenterveyslain mukaista poliisin virka-apua koskevasta ohjauskirjeestä. Oikeusasiamiehen mukana kirje on osin lainvastainen ja osin virheellinen.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että ohjaava kirje on voinut vakavasti vaarantaa mielenterveyslain mukaisen hoidon tarpeessa olevien henkilöiden ja sivullisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä muita perusoikeuksia.

Lain mukaan poliisi on lääkärin pyynnöstä tietyin edellytyksin toimittamaan henkilön virka-apuna terveydenhuollon yksikköön, jotta hänelle voidaan tehdä tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arviointi.

Poliisihallitus on antanut ohjaavan kirjeen, jonka mukaan poliisin virka-avun sisältö riippuu siitä, onko henkilöstä laadittu tarkkailulähete. Jos tarkkailulähete on laadittu, poliisi voi käyttää toimittaa henkilön terveydenhuollon yksikköön. Mutta jos tarkkailulähetettä ei ole laadittu, ei poliisi voi kirjeen mukaan viedä henkilöä terveydenhuoltoon vasten tahtoaan, vaan kuljetus perustuu vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen.

Oikeusasiamiehen mukaan Poliisihallituksen menettely on vakavasti moitittavaa. Oikeusasiamies pitää kirjeen peruslähtökohtaa virheellisenä ja lainvastaisena, eikä kirjeessä esitettyä erottelua voida lain mukaan tehdä. Laissa on virka-avun suhteen rinnastettu tilanteet, joissa tarkkailulähete on laadittu tai virka-apua pyydetään tarkkailulähetteen laatimiseen.

– Molemmissa tilanteissa poliisi on velvollinen antamaan virka-apua samalla tavalla, oikeusasiamiehen lausunnossa todetaan.

Poliisin toiminnasta useita kanteluita

Lain mukainen tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen tapahtuu monivaiheisessa prosessissa, joka alkaa tarkkailulähetteen laatimisesta. Lääkäri voi laatia lähetteen vasta, kun hän on tutkinut potilaan henkilökohtaisesti.

– Kun Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen mukaan poliisi ei anna virka-apua vastoin henkilön tahtoa tämän toimittamiseksi terveyskeskukseen tarkkailulähetteen laatimista varten, tahdosta riippumattoman hoidon määräämisprosessi ei käytännössä voi käynnistyä, oikeusasiamies toteaa.

Oikeusasiamiehen mukaan tämä voi vaarantaa vakavasti sekä hoitoa tarvitsevien että sivullisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta.

Oikeusasiamies kertoo saaneensa useita kanteluita ja hoidon tarpeessa olevien henkilöiden läheisten huolestuneita yhteydenottoja poliisin menettelystä.

– OA pitää Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen ja siinä tehdyn mielenterveyslain tulkinnan yllättävän muutoksen aiheuttamaa tilannetta hyvin huolestuttavana ja vakavana.

Asiasta on lähetetty päätös Poliisihallitukselle ja oikeusasiamies on pyytänyt poliisia kiireellisesti arvioimaan ohjauskirjeen sisältöä ja ilmoittamaan syyskuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.