Poliisiasemien lupapalvelut palvelevat jälleen lähes normaalisti myös Oulun Saaristonkadulla. Kuva: Taneli Kärki

Oulun poliisilaitoksen poliisiasemien lupapalvelut ovat poikkeusolojen jälkeen siirtyneet lähes normaaleihin asiakaspalvelujärjestelyihin maanantaista 6.7. alkaen.

Poliisi suosittelee kuitenkin edelleen asioimaan verkossa niissä asioissa, jotka hoituvat ilman asemalla käyntiä. Esimerkiksi passia ja henkilökorttia voi hakea verkossa. Useimmissa asioissa voi myös tehdä sähköisen rikosilmoituksen.

Jos poliisiasemalla käynti on lupa-asioissa välttämätön, aika kannattaa varata etukäteen. Riskiryhmiin kuuluville henkilöille on Oulussa varattu palveluaika on keskiviikkoisin kello 9–10.

Turvalliseen asiointiin tulee edelleen kiinnittää huomiota poliisiasemilla ja huolehtia muun muassa hyvästä käsihygieniasta.

Haapajärven, Kuhmon, Kuusamon, Pudasjärven ja Suomussalmen poliisiasemilla lupapalvelut ovat käytössä vain ajanvarauksella. Ajan voi varata poliisin sähköisen asioinnin kautta. Kalajoella, Haapavedellä ja Taivalkoskella lupapalvelut on suljettu 31.8.2020, Muhoksella toistaiseksi.

Asetarkastuksiin on varattava aika Kajaanissa, Kuhmossa ja Suomussalmella asioidessa. Muilla asemilla tarkastusta varten ei tarvitse varata aikaa.

Oulun keskustan poliisiaseman poliisipäivystys on avoinna normaalisti joka päivä, mutta asiakkaiden sisäänpääsyä rajoitetaan. Asiakkaan todellinen tarve päästä asioimaan henkilökohtaisesti selvitetään infossa, joka ohjaa asiakkaat tarvittaessa sähköiseen asiointiin, palaamaan asiaan myöhemmin ei-akuuteissa asioissa tai palvelupäivystykseen.

Muilla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun poliisiasemilla poliisipäivystykset ovat auki vain kello 10–14. Aukiolopäivät kehotetaan tarkistamaan netistä. Puhelimitse palvelua on saatavilla normaaliolojen aukioloaikojen mukaisesti.

fakta Oulun poliisilaitoksen poliisiasemien lupapalvelut: Asioinnista voi sopia soittamalla tiistaista torstaihin kello 9–11 puhelinnumeroon 0295 460 211. Haapajärvi: ma–ti ja to–pe kello 9–11 ja 13–15. Keskiviikkoisin suljettu. Vain ajanvaruksella. Kajaani: ma–pe kello 9–16. Vuoronumeroiden jako loppuu kello 15.45. Kuhmo: ma–ti ja to–pe kello 9–11 ja 13–15. Keskiviikkoisin suljettu. Vain ajanvarauksella. Kuusamo: ma, ke–pe kello 9–11 ja 13–15. Tiistaisin suljettu. Vain ajanvarauksella. Oulu: ma–ti ja to–pe 8–16.15, ke kello 9–16.15. Vuoronumeroiden jako loppuu klo 15.45. Pudasjärvi: ma, ke–pe kello 9–11 ja 13–15. Tiistaisin suljettu. Vain ajanvarauksella. Raahe: ma, ke–pe kello 9–16. Tiistaisin suljettu. Vuoronumeroiden jako loppuu klo 15.45 Suomussalmi, heinäkuu: ti ja to kello 9–11 ja 13–15. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin suljettu. Vain ajanvarauksella. Suomussalmi, elokuu: ma–ti ja to–pe kello 9–11 ja 13–15. Keskiviikkoisin suljettu. Vain ajanvarauksella. Ylivieska: ma–ke, pe kello 9–16. Torstaisin suljettu. Vuoronumeroiden jako loppuu klo 15.45 Poliisiasemien asetarkastukset: Haapajärvi: keskiviikkoisin kello 12–16. Haukipudas (Oulu): torstaisin kello 9–11 ja 12–17. Kajaani: keskiviikkoisin kello 11–16. Vain ajanvaruksella. Kuhmo: torstaisin kello 9–11 ja 13–15. Vain ajanvaruksella. Kuusamo: torstaisin kello 12–16. Pudasjärvi: keskiviikkoisin kello 9–12. Raahe: parillisten viikkojen tiistait kello 12–16. Suomussalmi: torstaisin kello 9–11 ja 13–15. Vain ajanvaruksella. Taivalkoski: tiistaisin kello 10–14. Ylivieska: parillisten viikkojen tiistait kello 12–16.