Ylikonstaapeli Sauli Ylikulju ja Jussi-koira olivat mukana isossa talvietsintäharjoituksessa Taivalkoskella aiemmin tänä talvena. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun poliisilaitoksella on varauduttu siihen, että talvisessa luonnossa tehtävien henkilöetsintöjen määrä lisääntyy tänä vuonna, kertoo Oulun poliisilaitoksen koiraryhmän johtaja, ylikonstaapeli Sauli Ylikulju.

– Vielä ei tehtävämäärissä näy piikkiä, mutta lumikenkäily, läskipyöräily, umpihankihiihto ja moottorikelkkailu ovat yleistyneet niin paljon, että todennäköisesti se näkyy myös meillä.

Poliisilla on henkilöetsinnöissä usein käytössä koirapartio.

Talvella etsintäolosuhteet ovat kesää haastavammat. Sekä koiran että ihmisen on vaikeampaa kulkea lumisessa maastossa kuin kesäisessä metsässä.

Lisäksi lumi vaikuttaa siihen, miten ja millaisena haju tulee koiran nenään. Koira ei välttämättä haista lumeen hautautunutta ihmistä yhtä hyvin, kuin se haistaa sulan maan aikaan piilossa olevan ihmisen.

Talven kylmä sää vaikuttaa myös siihen, millaisella vahvuudella etsintöihin lähdetään.

– Aikaikkuna ihmisen löytämiseksi elossa on lyhyempi. Heti pitää lähteä liikkeelle isolla ryhmällä, Ylikulju sanoo.

Oulun poliisilaitoksen alue kattaa myös luontomatkailusta tunnetun Koillismaan. Lisäksi Oulun poliisilaitoksen partiot käyvät tarvittaessa avustamassa Lapin eteläosissa.

Kadonneita etsittiin kesällä paljon

Oulun seudulla etsintätehtäviä saattaa tulla myös merenjäälle. Se on etsintäpaikkana haastava. Alue on iso, ja siellä on usein vaikea päätellä, mihin suuntaan etsittävä ihminen on lähtenyt.

Retkeilijöiden määrän kasvu ja hyvä marjavuosi poikivat tavanomaista enemmän etsintätehtäviä viime kesänä. Oulun poliisilaitoksella henkilöetsintätehtäviä oli viime vuonna 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Oulun poliisilaitos järjestää nykyään joka toinen vuosi ison talvietsintäharjoituksen. Tänä vuonna sellainen pidettiin Taivalkoskella.

Poliisi tekee etsinnöissä yhteistyötä muiden viranomaisten kuten Rajavartiolaitoksen kanssa sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa.