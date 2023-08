Kuva: Pentti Vuosaari

Poliisi valvoo yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tehostetusti vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta koko maassa 20.‒21. elokuuta.

Poliisi tekee metsästys- ja erävalvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Erävalvontaa toteutetaan kahdella eri tavalla: yleisvalvonnalla ja kohdennetulla valvonnalla.

Syyskausina toiminnan pääpaino on yleisvalvonnassa eli mm. laillisen metsästyksen valvonnassa. Valvontaa painotetaan paikallisesti keskeisiin teemoihin.

Uudella Maa- ja metsätalousministeriön antamalla asetuksella kielletään vesilintujen hämärämetsästys auringonlaskua seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun saakka.

Metsästäjän on tarkistettava ennen metsästyksen aloittamista kyseisen paikkakunnan auringon nousu-/laskuaika. Jos aurinko laskee esimerkiksi kello 21.01, on metsästys kiellettyä kello 22.01 alkaen. Valvontaa tullaan resurssien puitteissa kohdentamaan näihin ajankohtiin.

Haavoittuneen linnun saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun myös kiellon aikana. Kiellon tavoitteena on vähentää riskiä ampua vahingossa rauhoitettuja tai taantuvia lajeja.

Karhun metsästyskiintiö on 180 karhua metsästyskaudella 2023–2024. Kiintiö on 166 karhua vähemmän kuin edellisellä kaudella.

Suomen riistakeskus päättää poikkeuslupien tarkemmasta kohdentamisesta. Poronhoitoalueen ulkopuolella karhukiintiö on 130 karhua ja poronhoitoalueen kiintiö on 50 karhua, joka on 20 yksilöä vähemmän kuin viime vuonna.