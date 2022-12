Helsinki

Rautjärven kirkon ovien ulkopuolella havaittiin naruja eilisen tulipalon aikaan, Kaakkois-Suomen poliisi vahvisti tiedotustilaisuudessaan maanantaina alkuiltapäivästä.

– Ei ole sen pidemmälle vietyä varmuutta (siitä, mistä syystä narut on laitettu), mutta nyt näyttää siltä, että ne on laitettu estämään ulospääsyä, kertoo rikoskomisario Mika Salminen.

Salmisen mukaan naruista on selkeitä havaintoja ja todistajanlausuntoja. Palon yhteydessä on myös kuulunut pamauksilta kuulostaneita ääniä.

Kirkon paloa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä tuhotyönä, mutta rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä. Salmisen mukaan rikokseen tapauksessa viittaavat ainakin palon voimakas liikkeellelähtö ja ovissa olleet narut, eikä ole viitteitä siitä, että palo olisi alkanut jollain luonnollisella tavalla. Salminen ei vielä kertonut, onko paikalta löytynyt jälkiä esimerkiksi sytyttämisessä käytetyistä nesteistä.

– Tekninen tutkinta tulee pureutumaan tähän asiaan myöhemmin, siinä on aikamoinen savotta vielä edessä.

Palopaikka on nyt eristetty, ja Puolustusvoimat on vastannut poliisin virka-apupyyntöön lähettämällä varusmiehiä suojaamaan palopaikkaa, jotta tekninen tutkinta voidaan tehdä loppuun.

Poliisilla on auki useita tutkintalinjoja. Joitakin mahdollisia henkilöitä on jo pystytty sulkemaan pois epäiltyjen joukosta.

Erityisen kiinnostunut poliisi on yhden ihmisen ja auton liikkeistä palopäivän aamuna. Kyseessä on 60–80-vuotias, harmaantunut ja hoikka mies. Auto taas on vuoden 2020 mallin viistoperäinen viininpunainen Opel Astra. Havaintoja pyydetään joulun ajalta Rautjärven ja Imatran alueilta sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.

Talopalon kuolemantapauksessa ei epäillä rikosta

Poliisi tutkii yhä, liittyvätkö Rautjärven kirkon tulipalo ja Rautjärven Torsantiellä hieman myöhemmin palaneen asuintalon tapaus toisiinsa. Palopaikkojen etäisyys toisistaan on tietä pitkin noin 30 kilometriä, mikä tarkoittaa noin puolen tunnin ajoaikaa. Kirkon palosta poliisi sai hätäkeskuksesta tiedon kello 8.36 ja Torsantien palosta 10.23.

Torsantiellä tuhoutui palossa suurehko asuinrakennus ja sen piharakennuksia, ja kiinteistön alueelta löytyi kuolleena talossa asunut ihminen. Vainajan tapauksessa ei epäillä rikosta, vaan sitä tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Poliisi ei kertonut kuolemasta sen tarkemmin.

– Jos käy ilmi, että tässä on liitoskohtia (kirkon paloon) ja että mennään rikoksen puolelle, katsotaan, mitä voidaan julkaista. Tällä hetkellä emme voi mitään sanoa, Salminen sanoi.

Hänen mukaansa palopaikkojen välinen etäisyys on sen verran lyhyt, että yksi henkilö olisi voinut ehtiä sytyttää molemmat palot. Hän ei kommentoinut, onko poliisilla ajallisen yhteyden lisäksi muita syitä olettaa, että tapaukset liittyisivät toisiinsa.

Salmisen mukaan vielä ei voi sanoa, kuuluiko poliisia kiinnostava Opel Astra palaneen talon asukkaalle. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tontilla kuitenkin on asukkaan käytössä ollut kuvatunkaltainen auto palaneena. Kysymykseen siitä, onko vainaja sama henkilö, jonka joulunajan liikkeistä poliisi toivoo havaintoja, Salminen vastasi vain, että asiaa selvitetään.

Salminen kommentoi pidättyväisesti myös sitä, milloin tutkinnan eteneminen voisi tuottaa lisää tietoa esimerkiksi tapahtumien syistä.

– Vaikea lähteä ennustamaan. Tässä tehdään kyllä hartiavoimin töitä ja kaikki resurssit laitettu tämän jutun selvittämiseen, että siitä ei ainakaan jää kiinni. Mutta työ pitää tehdä huolellisesti ja hyvin, kyllä tässä jonkin aikaa varmaan menee.

"Päällimmäinen tunne on järkytys ja suru"

Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana kertoo STT:lle, että Rautjärven kirkon kohtalo on viestien ja yhteydenottojen perusteella koskettanut syvästi alueen ihmisiä.

– Minullekin tulee koko ajan viestejä seurakuntalaisilta. Päällimmäinen tunne on järkytys ja suru. Erityisesti, kun tämä tapahtui näin joulun aikaan, se tuo sellaisen oman… Toivoisi, että tällaista ei tapahtuisi jouluna. Ei toki milloinkaan, mutta tällaisena aikana se osuu vielä lujempaa, Haakana sanoo.

– On nähtävissä, että monia suututtaa ja tämä asia tulee lähelle ja käy tunteisiin.

Rautjärven kirkko tuhoutui tulipalossa joulupäivänä. Kuva: Pirre Paananen

Tällä hetkellä Haakanan mukaan kirkon työntekijät auttavat mahdollisuuksien mukaan poliisia tapauksen tutkinnassa. Työntekijät käyvät lisäksi koko ajan keskusteluja kriisiapua kaipaavien seurakuntalaisten kanssa, joita ohjataan myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kriisiavun pariin.

Kirkon mahdollisesta uudelleenrakentamisesta päättää uusi kirkkovaltuusto, jonka toimikausi alkaa vuoden 2023 alussa.

– Luulen, että joku pikaratkaisukin tähän keksitään, miten alueen hengellisiä tarpeita hoidetaan, Haakana sanoo.

Palanut Rautjärven kirkko kuului Ruokolahden seurakunnalle, sillä Rautjärven seurakunta liitettiin Ruokolahden seurakuntaan vuonna 2019.

Raivaustyöt jatkuvat

Jälkiraivaustyöt jatkuvat tänään Rautjärven kirkon raunioilla eilisen tulipalon jäljiltä, kertoi Etelä-Karjalan pelastuslaitos aamulla. Vuonna 1881 valmistunut puukirkko paloi kivijalkaan asti.

Enää palossa ei ole leviämisvaaraa, kertoi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Arto Taina STT:lle.

Tainan mukaan sammutustyöt päättyivät eilen ennen puoltayötä.

– Eilen illalla ennen puoltayötä on päätetty eilisen osalta se, ja nyt varhain aamulla yksikkö on käynyt paikalla ja parhaillaan jälkiraivaus- ja sammutustyö on jatkumassa, kertoi Taina ennen aamuyhdeksää.

Tainan arvion mukaan paikalla menee joitain tunteja, ja töitä jatketaan mahdollisesti vielä myöhemmin uudestaan illalla tai huomenna.

Sammutus- ja raivaustöissä käytetään apuna kaivinkonetta. Päivystävä palomestari Arto Taina kertoo, että myös toisella palopaikalla tehdään tänään jälkisammutustöitä.

– Sielläkin on eilen tehty pitkään töitä.

Paikalla oli myös kaivinkone.

Palo eteni nopeasti

Kirkkopalon syttymissyystä tai palon syttymispaikasta pelastuslaitoksella ei ole uutta kerrottavaa.

– Tutkinta on edelleen kesken, Taina sanoo.

Eilen kerrottiin, että palo oli voimakkaimmillaan pääovien kohdalla kellotapulin alla.

– Tosi voimakas palo ja nopeastihan se on siellä edennyt, Taina kuvailee.

Pelastuslaitos sai automaattisen hälytyksen palosta jouluaamuna noin puoli yhdeksän aikaan.

Kirkossa oli tuolloin käynnissä jumalanpalvelus, ja siellä oli silminnäkijöiden mukaan paikalla noin 30–40 ihmistä. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Palo jatkui puolenpäivän tietämille.

Jumalanpalvelusta pitänyt kappalainen Timo Kälviäinen kertoi STT:lle eilen, että palohälytin alkoi soida kesken saarnan. Pian tämän jälkeen Kälviäinen havaitsi savua eteisen suunnalta.

Kirkossa paikalla ollut entinen kirkkoherra Kari Luumi kertoi eilen kuulleensa seurakunnan nykyiseltä työntekijältä, että kahden oven eteen oli viritetty naruja.

– Ilmeisesti kuitenkin reilusti työntämällä narut antoivat periksi ja kirkosta päästiin poistumaan, Luumi kertoo.

STT tavoitti eilen kyseisen työntekijän, mutta tämä ei halunnut kommentoida asiaa.

Tänään järjestetään rukoushetki

Ruokolahden seurakunta järjestää tänään rukoushetken Rautjärven kirkon raunioiden äärellä. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen pitää rukoushetken pysäköintipaikalla kello 15.

– Uutinen pysäytti aamulla, jopa järkytti, kirjoitti Häkkinen eilen Facebookissa.

Tilaisuus järjestetään yhdessä Eksoten kanssa. Paikalla on seurakunnan työntekijöitä ja kunnan edustaja.

Rukoushetken jälkeen on mahdollista keskustella Eksoten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa.