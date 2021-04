Anastettua omaisuutta. Kuva: Poliisi

Poliisi tutkii omaisuusrikossarjaa Kajaanissa ja kaipaa omistajia anastetuksi epäillylle omaisuudella. Poliisin mukaan omaisuutta on anastettu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelta.

Poliisin hallussa on muun muassa suuri määrä kelloja ja maastopyörä, jotka etsivät omistajaansa. Poliisi pyytää ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä rikostutkijaan, jos on tietoa siitä, mistä omaisuus on anastettu. Tutkijaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 0295 464 427.