Helsinki

Eilisestä Espoossa Ison Omenan kauppakeskuksessa tapahtuneesta kuolemantapauksesta on kirjattu rikosilmoitus ja tapahtunutta tutkitaan kuolemantuottamuksena, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo.

Vartijoiden kiinni ottama nainen kuoli eilen voimankäyttötilanteessa.

Poliisin mukaan tässä vaiheessa saatujen tietojen perusteella kuolemantuottamuksesta on syytä epäillä useita. Esitutkinnassa selvitetään kunkin osuus tapahtumiin. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun selvittämistä.

Poliisi ei kommentoi tapahtunutta ennen kuin oikeustieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on valmistunut, kertoo tutkinnanjohtaja Nina Kangas STT:lle. Kangas ei halunnut kommentoida, kuinka montaa ihmistä tapauksessa epäillään tässä vaiheessa.

Paikalla on ollut runsaasti silminnäkijöitä, jotka ovat tehneet havaintoja tapahtuman aikana tai kuvanneet tapausta puhelimillaan.

Silminnäkijä: Elvytystä ei aloitettu heti

STT:n sunnuntaina haastatteleman silminnäkijän mukaan kiinniottotilanteessa kauppakeskus Isossa Omenassa lauantaina kuollut nainen pysäytettiin kauppakeskuksen käytävällä vaateliikkeen edustalla. Kaksi vartijaa oli taltuttanut naisen maahan, ja lopulta yhteensä neljä vartijaa oli ollut tämän päällä.

Silminnäkijän mukaan osa ohikulkijoista oli sanonut vartijoille näiden käyttävän liikaa voimaa ja käskenyt heitä päästämään naisesta irti. Vartijat eivät silminnäkijän mukaan reagoineet ohikulkijoiden puuttumiseen mitenkään.

Silminnäkijä sanoo kuulleensa pian kello 17 jälkeen jonkun sanovan, ettei nainen hengitä enää. Silminnäkijän mukaan vartijat eivät reagoineet tähän mitenkään, vaan elvytys aloitettiin vasta kymmenen minuutin päästä siitä, kun hengityksen lakkaamisesta oli sanottu ääneen. Elvytyksen aloittivat silminnäkijän mukaan sivulliset.

Silminnäkijä sanoo, ettei tapahtuneessa kuolleella naisella näyttänyt olevan teräasetta mukanaan eikä hän ollut aggressiivinen. Silminnäkijän mukaan vartijat käyttivät "ilman muuta" liikaa voimaa kiinniottotilanteessa.

"Huusi apua, kunnes vaikeni"

Myös tapauksen nähnyt espoolainen Miia Autero kertoi illalla Twitterissä ja Facebookissa tapahtuneesta.

– Näin, kun hänet (kiinni otettu nainen) ohjattiin ulos Leviksen liikkeestä. Vartijat kulkivat vierellä. Ei halunnut poistua ja vartijat alkoivat työntää, ottivat käsistä kiinni ja sit alkoi kovaääninen poliisisarjakomentaminen, maahan. Ottivat käsivarsista kiinni, kädet taakse ja maihin, Autero kirjoittaa julkisessa Facebook-päivityksessään.

Auteron mukaan nainen huusi apua ja pyysi irrottamaan. Hetken päästä Auteron mukaan paikalle tuli kolme vartijaa lisää, joista kaksi meni naisen päälle kyynärpäillä selästä painaen ja pakottaen naisen liikkumattomaksi. Autero kertoo naisen jalkojen rimpuilleen ja naisen huutaneen taas apua, jolloin yksi vartijoista veti naisen jalkoja suoraksi.

– Lopulta kaikki neljä painoivat naista maata vasten kymmenisen minuuttia ja nainen rauhoittui. - - Viides vartija seurasi tapahtumia ja hätisteli yleisöä pois. Hetken päästä olikin sitten jo elvytys käynnissä ja näkösuojaksi saatiin sermi, Autero kirjoittaa.

– Rauhallinen kaupasta ja kauppakeskuksesta ulos saattaminen eskaloitui muutamassa minuutissa liialliseen voimankäyttöön. Nainen oli koko ajan rauhallinen, ei väkivaltainen tai riehuva. Huusi apua, kunnes vaikeni, hän jatkaa.

Auteron mukaan tilanne oli aivan liian väkivaltainen naisen käytökseen nähden.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta levinneessä videossa näkyy, kuinka kaksi vartijaa taltuttaa naisen maahan käsistä vääntämällä. Videolla kuuluu vartijan käskevän naista menemään maahan.

Myöhemmin neljä vartijaa pitää naista maassa yhden vartijan seistessä vieressä selin muihin vartijoihin ja naiseen.

Silminnäkijöiden mukaan vartijoita oli useita

Poliisi sai lauantaina noin kello viiden aikaan tehtävän kauppakeskus Isoon Omenaan. Ilmoituksen mukaan kauppakeskuksen vartijoiden kiinni ottama ihminen oli mennyt kiinniottotilanteessa elottomaksi ja kuollut elvytyksestä huolimatta.

Ison Omenan vartioinnista vastaa Securitas. Yrityksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkosen mukaan vartijat olivat kauppakeskuksessa henkilöön liittyvällä tehtävällä.

– Tapaus on todella valitettava ja vakava. Ymmärrän sen järkyttävän laajasti. Otamme osaa menehtyneen henkilön omaisten ja ystävien suruun. En voi kommentoida tapausta laajemmin, Mikkonen kertoi STT:lle sunnuntaina sähköpostitse.

Mikkonen sanoo yrityksen auttavan poliisin tutkintaa kaikin tavoin.

– Tässä vaiheessa sisäinen selvitys liittyy siihen, että kaikki asiaan liittyvät seikat ja tiedot ovat viranomaisten käytettävissä. Lisäksi työntekijöiden jälkihoitoasiat ovat kiireellisiä, hän kommentoi kysymystä tapauksen selvittämisestä yrityksen sisällä.

Ison Omenan keskuspäällikkö Mika Mustasilta sanoi STT:lle tapauksen olevan viranomaisasia, eikä hän voi sen vuoksi kommentoida enempää.

– Lauantain tapaus oli todella valitettava tilanne, Mustasilta sanoo.

Poliisi pyytää lähettämään mahdolliset tiedot tai havainnot tapahtumista sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 413 031. Yhteyttä poliisiin pyydetään ottamaan myös siinä tapauksessa, jos paikalla olleiden hallussa on tapahtumaan liittyviä videoita.

"Aina kun toimivaltaa käytetään, siihen pitää olla perusteet"

Järjestyksenvalvojien voimankäyttö nousi laajemmin julkisuuteen joulukuun lopulla, kun poliisi kertoi tutkivansa useamman järjestyksenvalvojan epäiltyä väkivaltaa pääradan lähellä ja erityisesti pääkaupunkiseudun asemien yhteydessä touko-joulukuussa 2022. Tutkinta kohdistuu Avarn Securityn työntekijöihin.

Turvallisuusalan ammattiliiton puheenjohtaja Arttu Korhonen sanoo, että julkisuudessa asiasta on puhuttu laajempana ilmiönä, mutta liitossa sitä ei sellaisena nähdä.

– Näemme, että kyse on pienen ryhmän yhden toimeksiannon sisällä olevasta väärästä toimintakulttuurista. Työn valvonta, omavalvonta tai perehdytystyö on voinut yrityksessä pettää.

– On hyvä, että asiat tulivat ilmi ja ne saadaan tutkittua ja selvitettyä. Yhden yrityksen yhdestä toimeksiannosta paljastunut vyyhti on kuitenkin vain murto-osa siitä, että alalla on päivittäin tuhansia ihmisiä, jotka turvaavat isoja asiakasmääriä ja suoriutuvat työstään hyvin, Korhonen sanoo.

Korhonen ei kommentoi Ison Omenan tapausta, koska tiedot tapahtuneesta ovat toistaiseksi vähäisiä. Yleisesti ottaen hän kuitenkin sanoo, ettei ole mitenkään poikkeuksellista, että yhtä häiriötä aiheuttavaa ihmistä saatetaan rauhoitella neljän tai viidenkin vartijan toimesta.

– Kaksi voi esimerkiksi rauhoittaa ja taluttaa ihmistä ja muut sitten availla ovia ja muuta.

Kauppakeskukset ovat Korhosen mukaan vartijoille haastavia kohteita. Niissä on suuret asiakasmäärät, paljon liikkeitä sekä laaja toimintaympäristö. Myös väkivalta- ja uhkatilanteiden määrä vartijoita ja järjestyksenvalvojia kohtaan on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti, hän sanoo.

– Erilaisten terä- ja ampuma-asetilanteiden kohtaaminen on lisääntynyt. Enää se ei ole kuukausittaista, vaan viikoittaista tai joissain kohteissa jopa päivittäistä.

Vartijan koulutusta on Korhosen mukaan hiljattain uudistettu ja esimerkiksi asiakaspalvelulähtöisyyttä ja voimankäyttöön liittyviä osioita on koulutuksessa lisätty.

– Aina kun toimivaltaa käytetään, siihen pitää olla perusteet ja sen pitää olla oikeutettua. Se on ihan lähtökohta.





Päivitetty kauttaaltaan kello 11.12.

Lisätty Miia Auteron kertomat silminnäkijähavainnot ja Mika Mustasillan kommentti kello 11.59.

Lisätty STT:n sunnuntaina haastatteleman silminnäkijän havainnot kello 14.18. Muokattu myös otsikkoa.

Lisätty Jarmo Mikkosen ja Arttu Korhosen kommentit kello 15.22.