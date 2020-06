Poliisi muistuttaa, että raideliikenteen häirintä on vaarallista ja rangaistavaa. Kuva: VESA JOENSUU

Poliisi on saanut useita ilmoituksia junaraiteille asetetuista kivistä ja muista esteistä Rovaniemen Vaaralan ja Saarenkylän alueilla. Poliisi kehottaa vanhempia kertomaan lapsille ja nuorille raiteilla liikkumisen ja leikkimisen vaaroista.

Lapin poliisilaitos muistuttaa, että kivien ja muiden esineiden asettaminen junaraiteille on vaarallista ja rangaistavaa ilkivaltaa ja aiheuttaa välittömän vaaratilanteen tekijöille, ohikulkijoille sekä junan matkustajille, ja voi johtaa suuriin taloudellisiin vahinkoihin.

Pahimmillaan juna voi suistua raiteiltaan tai singota esineet kauas ympäristöön. Esineen laittaja asettaa itsensä myös suureen vaaraan raidealueella liikkuessa, sillä nopeita ja äänettömästi liikkuvia junia ei välttämättä huomaa ajoissa.

Esteiden asettaminen junaraiteille on raideliikenteen häirintää ja ilkivaltaa. Liikennetuhotyön yrityskin on rangaistava. Vaikka lapsi tai nuori ei olisikaan rikosoikeudellisessa vastuussa, hän on kuitenkin korvausvelvollinen aiheutuneista vahingoista. Aiemmissa vastaavissa ilkivaltatilanteissa korvaussummat ovat nousseet kymmeniin tuhansiin euroihin.