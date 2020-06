Ylitornion seurakunnan hautausmaalla todettiin keskiviikkona aamulla klo 7 ilkivaltaa.

Useiden hautojen istutukset on turmeltu tai revitty pois paikaltaan. Hoidettujen hautojen hauta-alueet on sotkettu. Kyseessä on sekä seurakunnan hoitohautoja että omaisten hoitamia hautoja.