Oulun poliisin tekemä tehovalvonta lauantai-iltana Oulun keskustassa kertoo karua kieltä liikennekulttuurista kaupungin sydämessä.

Poliisin mukaan se on paikoin täysin retuperällä.

Tästä kertoo, että yhden ainoan lauantai-illan valvonnassa kirjoitettiin 113 liikennevirhemaksua, kaksi sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kaksi pysäköintivirhemaksua.

Poliisin mukaan valvonnalla puututtiin etenkin holtittomaan ja muita vaarantavaan ajotapaan keskustassa.

Liikennevirhemaksuja kirjoitettiin erityisesti ajamisesta Torikadun joukkoliikennekadulla ja Rotuaarin kävelykadulla.

– Poliisi saa runsaasti valvontapyyntöjä liittyen suojateiden valvontaan keskustan alueella, Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja, ylikomisario Tommi Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Lisäksi autoilijoiden harrastamasta suojatiesääntöjen rikkomisesta ja liikennevalojen noudattamatta jättämisestä tulee usein ilmoituksia.

Poliisin mukaan tavoite on päästä tilanteeseen, jossa autoilijat kunnioittavat Oulussa jalankulkijan häiriötöntä kulkua suojatiellä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suojateiden kunnioitus hukassa

Tehovalvontaa jatketaan kevättalven aikana. Painopisteinä ovat suojaamaton liikenne kuten kävelijät ja pyöräilijät sekä ajotapojen valvonta. Molemmat ovat poliisin liikenneturvallisuustyön keskeisiä asioita, Heikkilä kertoo.

Poliisin mukaan tavoite on päästä tilanteeseen, jossa autoilijat kunnioittavat jalankulkijan häiriötöntä kulkua suojatiellä. Oulun poliisi katsoo, että tähän pääsemiseksi tarvitaan rakenteellisten ratkaisujen lisäksi lisää autoilijoiden suojatiekäyttäytymisen "toistuvaa ja kattavaa valvontaa".

Lisäksi poliisi kertoo puuttuvansa suojaamatonta liikennettä haittaavaan ja vaarantavaan autojen pysäköintiin ja pysähtymiseen jalkakäytäville, pyöräteille tai liian lähelle suojatien etureunaa.

Vaaranpaikat korostuvat erityisesti viikonloppuiltaisin, kun keskustassa liikkuu paljon juhlijoita. Myös poliisi on läsnä näkyvästi ja valvoo yleisen järjestyksen ja turvallisuuden lisäksi myös liikennettä.

Keskustassa on sattunut autoilijoiden ja kevyen liikenteen välisiä onnettomuuksia, joiden ennalta estämiseksi poliisi pyrkii valvonnalla vaikuttamaan, Heikkilä sanoo.

Rotuaarin ajosäännöistä kertausta

Poliisi muistuttaa, että Rotuaarille ajo moottoriajoneuvolla on kielletty liikennemerkeillä kaikista suunnista. Lisäkilvillä osoitetaan poikkeukset tähän sääntöön: takseille on sallittu liikuntaesteisten kuljetus ja huoltoliikenne on sallittu aamuisin kello 6–11 välillä.

Huoltoajo sallittu -lisäkilpi antaa mahdollisuuden myös takseille asiakkaan viemiseen tai noutamiseen.

– Lisäkilpi on laitettu kivijalkakauppoihin aamuisin tulevien tavarakuormien takia. Sitä ei ole laitettu takseja varten, mutta tieliikennelaki antaa mahdollisuuden myös taksien ajamiseen Rotuaarille aamuisin, Heikkilä toteaa.