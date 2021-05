Oulun poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että poliisin Raahen ja Ylivieskan tutkintaryhmät ovat selvittäneet ryöstösarjan. Sarjaa on esitutkinnassa tutkittu kahtena törkeänä ryöstönä ja neljänä törkeänä ryöstön yrityksenä.

Rikossarja ajoittui kuluvalle keväälle: 25.3.–8.4. Sarjan ensimmäinen teko tapahtui Vihannissa ja loput viisi Ylivieskassa.

Rikoksesta epäilty on noin 30-vuotias mies, joka on ollut vangittuna käräjäoikeuden päätöksellä 9.4. alkaen. Epäilty on esitutkinnassa tunnustanut syyllistyneensä rikoksiin.

Ryöstösaaliit, jotka sisälsivät vähäisen määrän käteistä, kaksi tupakka-askia ja kaksi sytkäriä, ovat jääneet kateisiin.

Poliisi kertoo turvautuneensa epäillyn tavoittamiseksi perinteisiin menetelmiin eli jalkautui kentälle ja varoitti kauppaliikkeitä ryöstöuhasta. Tämä tuotti tulosta: epäilty saatiin kiinni niin sanotusti verekseltään, kun hän oli kauppaliikkeessä aikomuksenaan ryöstää kassa.

Epäilyllä oli hallussaan muovikuula-ase, jollaista hän oli käyttänyt kaikissa ryöstösarjan rikoksissa.