Sarah Collins ja Steve Bradshaw kutsutaan Portland Towerille tutkimaan tapausta. Rakennuksen juurelta löytyy konstaapeli Hadley Matthew’n ja 15-vuotiaan pakolaisen Farah Mehennin ruumiit. Sarahin roolissa on Gemma Whelan.

The Tower

HBO

*** Gemma Whelan teki näyttävän roolin Game of Thronesin Lady Yara Greyjoyna. Sotisopaa ja kohtalokkaita katseita riitti yhden uran tarpeiksi. Voisin kuvitella, että The Towerin arkinen poliisihahmo merkitsi 1981 syntyneelle näyttelijälle ja koomikolle tervetullutta vaihtelua.

Rikosylikonstaapeli Sarah Collins on sisäisen tutkinnan väkeä, joka kutsutaan paikalle, kun rikostapauksessa osallisena on ollut poliisi. Yksi laitoksen konkareista on pudonnut tornitalon katolta katuun nuoren muslimitytön kanssa. Jälkimmäinen nimetään muitta mutkitta syypääksi tragediaan.