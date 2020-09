Viime päivinä Valko-Venäjällä on otettu kiinni lukuisia opiskelijoita ja koululaisia, joista monet ovat alaikäisiä. Kuva: epa08639100

Pamppuraiskauksia ja sellaisilla uhkaamisia. Kuvia sinertävän turvonneiksi pieksetyistä reisistä ja takamuksista. Kadonneita ihmisiä.

Valko-Venäjän poliisin mielenosoittajia vastaan käyttämä väkivalta on saanut viime aikoina yhä kammottavampia piirteitä.

Kidutettujen huutoja on dokumentoitu nauhalle pidätyskeskusten ulkopuolella, ja kidutuksesta ovat kertoneet myös pidätetyt vapauduttuaan.

Hakkaaminen on jatkunut koko pidätyksen ajan. Se on alkanut autossa ja jatkunut asemalla ja sellissä. Tiedot perustuvat Amnesty Internationalin raporttiin.

– Pidätyskeskuksissa pidätettyjä on riisuttu alasti, hakattu ja uhattu raiskata. Heidät on pakotettu makaamaan likaisilla lattioilla ja pihoilla, ja heitä on potkittu ja hakattu pampuilla, Amnesty Internationalin Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson vahvistaa.

Pakotteita suunnitteilla

Viime päivinä Valko-Venäjällä on pidätetty opiskelijoita ja koululaisia, jotka ovat osoittaneet mieltään koulujen alkamisen yhteydessä.

Useat kiinniotetut ovat alaikäisiä.

Keskiviikkona uutistoimisto Reuters kertoi kanadalaislähteisiin viitaten, että Yhdysvallat, EU, Britannia ja Kanada suunnittelevat pakotteiden asettamista Valko-Venäjälle.

Naiset pakotettiin katsomaan pahoinpitelyjä

Valkovenäläinen Katsiaryna Novikava pidätettiin Minskin keskustassa kauppaan kävellessään.

– Koko piha oli täynnä maassa makaavia miehiä ja sisällä kymmeniä miehiä riisuttiin alasti ja pakotettiin kontalleen, jonka jälkeen heitä potkittiin ja hakattiin. Minunkin piti polvistua ja katsoa ja kuunnella hakattujen huutoja, lähes puolitoista vuorokautta pidätettynä ollut Novikava kertoi kokemuksistaan Amnestylle.

Novikava vietiin neljän hengen selliin, jossa oli jo 20 muuta naista. Naiset yrittivät nukkua lattialla. Koko pidätyksen aikana he eivät saaneet vettä tai ruokaa.

– Monet sellissä olleet naiset kertoivat, että heitä oli uhattu raiskata, Novikava raportoi.

Kun Novikava vapautettiin, hänelle ilmoitettiin, että viranomaisilla on kaikki hänen tietonsa. Poliisit sanoivat tappavansa hänet, jos he näkevät hänet vielä uudestaan.

Novikava ei saanut takaisin passiaan eikä kotiavaimia.

Amensty: Kidutus järjestelmällistä

Pidätetyksi joutuneen toimittajan Nikita Telizhenkon mukaan tatuoituja ja pitkätukkaisia ihmisiä hakattiin jo poliisibussissa ja haukuttiin "hinteiksi". Heitä myös uhattiin käyttää hyväksi vankilassa.

Telizhenkon mukaan poliisi pakotti ihmisiä rukoilemaan Isä meidän -rukousta. Rukoilemisesta kieltäytyneitä hakattiin eri tavoilla.

– Ihmiset olivat koko ajan joko polvillaan tai maaten jalat harallaan lattialla. Se oli hyvin pelottavaa, Telizhenko kertoi Amnestylle.

Valkovenäläisen ihmisoikeusjärjestön Viasnan mukaan ihmisiä on pakotettu makaamaan pää alaspäin lattialla tai seisomaan seinää vasten useita tunteja. Pienestäkin liikkeestä heidät on hakattu. Monet vapautuneet vahvistavat tiedon, ja väkivallasta on videotodisteita.

– Kyse ei siis ole yksittäisistä tapahtumista vaan järjestelmällisestä kidutuksesta ensimmäisten isojen mielenosoitusten jälkeen, jolloin 6 000–7 000 ihmistä pidätettiin, Johansson summaa.

Pidätykset jatkuneet suvantovaiheen jälkeen

Ensimmäisten suurmielenosoitusten jälkeen tilanne hiukan rauhoittui. Nyt pidätykset ovat taas jatkuneet.

Viime viikkojen mielenosoituksiin liittyen on tehty ainakin 6700 pidätystä. Joukossa on ollut myös paljon satunnaisia ohikulkijoita ja työtään tehneitä toimittajia.

– Mielenosoittajia kohti on ammuttu kumiluodeilla ja kyynelkaasulla, ja heitä on hakattu ja siepattu kilvettömiin autoihin. Myös toimittajia on hakattu, ja heidän kameroitaan yritetty hajottaa, Johansson jatkaa.

Lukuisista todistajanlausunnoista ja kuva- sekä äänitallenteista huolimatta kidutukseen syyllistyneitä vastaan ei ole nostettu yhtään syytettä. Sen sijaan mielenosoittajia vastaan on nostettu lukuisia tekaistuja syytteitä.