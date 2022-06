Poliisi pyytää havaintoja Kuhmossa kadonneesta miehestä.

Kadonnut on noin 70-vuotias mies, joka on pukeutunut oranssiin paitaan, harmaisiin caprihousuihin ja mustiin kenkiin. Hänellä on päässään mustaharmaa pyöräilykypärä. Hän on katoamishetkellä ollut liikkeellä valkoisella Tunturi-sähköpolkupyörällä.

Mies katosi tänään lauantaina keskipäivän aikaan Kuhmon keskustan tuntumasta.

Havainnot miehestä voi ilmoittaa puhelinnumeroon 0295 465 733 tai hätänumeroon 112.