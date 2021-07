Oulun poliisi pyytää yleisön havaintoja Kajaanissa kadonneesta nuoresta tytöstä.

Kadonnut 13-vuotias Sini Udd liikkuu mahdollisesti Kajaanin alueella.

Kadonnut on noin 145 senttimetriä pitkä ja erittäin hoikka. Hänellä on nenän sivussa kimaltava rengas. Kadonneella on ruskea olkapäille ulottuva tukka, joka on päältä tummempi ja latvoista vaaleamman ruskea.

Tiedot voi ilmoittaa Oulun poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194.