Oulun poliisi pyytää Facebookissa havaintoja noin 70-vuotiaasta miehestä, joka on kadonnut Oulunsalossa.

Mies on noin 165 senttimetriä pitkä. Hänellä on pitkät harmaat hiukset ja päälaelta kalju. Miehellä on silmälasit ja yleensä hänen jalassaan farkut ja päässään sininen Teboilin lippalakki.

Poliisin mukaan miehen puhe on epäselvää.

Havainnoista voi ilmoittaa hätänumeroon 112.