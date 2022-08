Poliisi pyytää havaintoja sunnuntaina Hyrynsalmella kadonneesta Jyrki Heikkisestä.

49-vuotias Heikkinen katosi sunnuntaina 7. elokuuta kello 20 aikaan Hyrynsalmen keskustassa.

Hän on pituudeltaan 169 senttimetriä ja painaa noin 90 kiloa. Heikkinen on ruumiinrakenteeltaan tukeva ja lähes kalju. Hänellä on todennäköisesti yllään sukat, tummat uimashortsit ja sininen t-paita. Heikkinen liikkuu sinisellä miesten polkupyörällä.

Mahdolliset havainnot Heikkisestä pyydetään välittämään hätäkeskukseen numeroon 112.