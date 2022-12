Poliisi on jatkanut terrorismirikoksen tutkintaa ja vaati epäillyn vangitsemista tänään Helsingissä.

Epäilty on 21-vuotias Espanjan kansalainen. Epäilty on ollut vangittuna 16. joulukuuta lähtien ja käräjäoikeuden päätöksellä vangitsemista jatkettiin edelleen.

Keskusrikospoliisi ja Suojelupoliisi epäilevät miestä kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Epäily tuli ilmi Helsingin poliisilaitoksen alueella toisen tapauksen tutkinnan yhteydessä.

Miehen hallusta on löytynyt ääri-islamistista aineistoa. Mies on kuitenkin kiistänyt epäilyt terrorismitekoon kouluttautumisesta.

– Tutkinta on edennyt hyvin, mutta on edelleen kesken. Poliisi on kuulustellut epäiltyä ja käynyt läpi hänen hallussaan olleesta laitteesta löydettyä materiaalia. Rikosepäily on tutkinnan edetessä vahvistunut, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka Keskusrikospoliisista.

Lue lisää: Krp epäilee pa­ri­kymp­pis­tä miestä kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sen te­ke­mi­seen – "Tullut ilmi ää­ri-is­la­mis­tis­ta ai­neis­toa"