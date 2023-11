Ville Tanhuala: Unstable barns, 2021. Tämä maalaus varastettiin Kulttuuripankin tiloista kesän lopussa. Kuva: Leena Kangas

Poliisi tiedotti lokakuussa, että oululaistaiteilija Ville Tanhualan maalaama Unstable barns -niminen taulu oli varastettu Oulun Kulttuuripankin tiloista.

Nyt varkauden tekijä on selvitetty. Poliisin tiedotteen mukaan rikos tapahtui 30. heinäkuuta aamuyöllä puoli viiden aikaan. Paikalla oli useampi henkilö, joista yksi on myöntänyt vieneensä taulun. Teos oli nojannut seinää vasten rappukäytävän tasanteella.

Poliisin mukaan teko ei ollut suunniteltu tauluvarkaus vaan kyse oli humalassa tehdystä hetkellisestä päähänpistosta. Taulu on edelleen kateissa, eikä epäilty henkilö muista mihin on sen jättänyt. Poliisi epäilee, että taulu on voinut tuhoutua.

Poliisi tutkii tapahtunutta varkautena. Asiaan liittyen tehdään vielä kuulusteluja, mutta tapahtumien kulku on pääosin selvitetty. Poliisi kertoo päässeensä tauluvarkaan jäljille omien tutkimustensa kautta.