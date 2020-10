Lapin poliisi on tehnyt alueellaan tehostettua liiketoimintakiellon valvontaa. Lapissa suoritettu tehostettu liiketoimintakiellon valvonta on osa valtakunnallista liiketoimintakiellon tehostettua valvontajaksoa.

Lapin poliisilaitoksen alueella on tällä hetkellä 21 liiketoimintakieltoon asetettua henkilöä. Kuluvan vuoden aikana Lapin poliisilaitoksen talousrikostutkinnasta on lähtenyt syyteharkintaan juttukokonaisuus, joka käsittää yhteensä 38 epäiltyä petosrikosta. Kokonaisuutta on tutkittu nimellä törkeä petos.