Oulun poliisi varoittaa nuorilta takavarikoitujen oikeiden aseiden näköisten kaasuaseiden vaarallisuudesta.

Poliisin julkaisemassa Twitter-päivityksessä todetaan, että viime viikonloppuna Oulussa takavarikoitiin nuorilta oikean aseen näköisiä kaasuaseita. Aseet takavarikoitiin tehostetun nuorten päihteidenkäytön valvonnan yhteydessä yleisillä paikoilla olleilta nuorilta.

Aseet ovat poliisin mukaan monella tapaa vaarallisia. Kaasuaseet ovat tehokkaita ja niillä voi saada aikaiseksi toiselle vakavan vamman. Toiseksi poliisi varoittaa siitä, että tällaista asetta käsittelemällä voi joutua poliisin voimankäytön kohteeksi.

– Aseet ovat erittäin aidon näköisiä ja niitä on mahdotonta erottaa oikeasta aseesta ilman lähempää tarkastelua. Tämän vuoksi poliisi joutuu suhtautumaan kaikkiin aseisiin samalla tavalla, kunnes varmuus siitä, mikä ase on kyseessä, on saatu, poliisin Twitter-tilillä kirjoitetaan.

Lisäksi poliisi muistuttaa, että tällaisen aseen hallussapito yleisellä paikalla on yleensä rikos.