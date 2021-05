Naantali

Poliisi on ottanut kiinni kaksi ihmistä liittyen naantalilaista hevostallia koskeviin rikosepäilyihin. Kiinniotetut ovat pariskunta ja molemmat syntyneet 1970-luvulla. Heidät otettiin kiinni eilen kotietsinnän yhteydessä.

Turun Sanomat kertoi aiemmin, että lehden selvityksen mukaan ainakin kymmeniä tyttöjä tai nuoria naisia olisi joutunut eriasteisten seksuaalitekojen kohteiksi tallilla kymmenen vuoden aikana.

Poliisi kertoo, että sille on tehty asiasta useista rikosilmoituksia ja useita asianomistajia on jo kuultu. Poliisin mukaan tapauksessa on selkeitä viitteitä muun muassa törkeisiin seksuaalirikoksiin.

Tähän mennessä poliisilla on tiedossa kymmenkunta asianomistajaa. Poliisille tulleiden yhteydenottojen perusteella määrän odotetaan vielä kasvavan.

– Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan väärinkäytökset ja rikosepäilyjen taustalla olevat teot ovat tapahtuneet useiden vuosien kuluessa. Pelon ja uhkailun takia uhrit eivät ole ilmoittaneet asiasta aiemmin poliisille, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Poliisi kehottaa asiassa rikoksen uhriksi joutuneita olemaan yhteydessä poliisiin, vaikka epäillystä rikoksesta olisi kulunut reilustikin aikaa. Poliisin voi olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Nainen on kiistänyt väitteet

Tallin omistajapariskunnan naisosapuoli kiisti eilen Turun Sanomien väitteet STT:lle. Hän sanoi, että väitteet seksuaalisista teoista eivät pidä paikkaansa.

– Tämä on katkeroituneiden nuorten kosto. He ovat jostain syystä tai toisesta joskus meidän kanssa riitaantuneet tai sitten on meidän toimesta [hoitopaikka] irtisanottu, nainen sanoi.

Tallilla ei omistajan mukaan ole teetetty pakkotyötä. Eläimiä ei omistajan mukaan myöskään ole näännytetty tai lyöty. Omistajan mukaan lehdessä oli julkaistu hevosista melkein kymmenen vuotta vanhoja kuvia.

