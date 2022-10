Poliisi muistuttaa vanhempia valvomaan lasten ja nuorten sosiaalisen median ja pikaviestisovellusten käyttöä. Kuvituskuvassa anonyymiin paikalliseen keskusteluun kehitetty Jodel-sovellus. Kuva: Jussi Leinonen

Poliisi muistuttaa vanhempia valvomaan lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä ja kertaamaan turvallisen käytön periaatteita säännöllisin väliajoin.

– Lähes jokaisella lapsella ja nuorella on nykyään käytössään älypuhelin sekä tabletti tai tietokone. Laitteisiin asennettuihin sovelluksiin kannattaa tutustua yhdessä lapsen ja nuoren kanssa. Päätöksen asennettavista sovelluksista tulee aina tehdä aikuisen, muistuttaa Lapin poliisilaitoksen ylikonstaapeli Varpu Saapunki.

Saapunki muistuttaa, että sosiaalisen median ja pikaviestipalvelujen, kuten Whatsappin, Tiktokin, Instagramin, Jodelin sekä Snapchatin, turvallista käyttöä on hyvä käydä läpi lapsen ja nuoren kanssa säännöllisin väliajoin.

Useat some- ja pikaviestintäsovellukset ovat määritelleet käytölleen suositusikärajat, joista on hyvä pitää kiinni. Vanhempien kannattaa harkita mahdollisia estoja netin käyttöön. On syytä myös tarkkailla, mitä kaikkea lapsen puhelimeen on asennettu ja millaisia kuvia puhelimesta löytyy.

– Muistuta lasta ja nuorta siitä, että kaikki kuvat ja viestit, joita hän jakaa missä tahansa pikaviestimessä tai somessa, ovat siellä pysyvästi. Ne voivat päätyä myös vääriin käsiin, Saapunki muistuttaa.

Poliisin mukaan lapset ikään katsomatta eivät aina ymmärrä tilanteita, jotka saattavat olla heille somessa vahingollisia, kuten vaikkapa tilanteen, jossa tuntematon henkilö tai koulukaveri pyytää lasta lähettämään alastonkuvan.

– Kun kuva on lähtenyt, ja vaikka asia on ajateltu ihan viattomana vitsinä, saattaa se pahimmassa tapauksessa päätyä seksuaalirikollisten haltuun tai johtaa koulukiusaamiseen.

Poliisi muistuttaa tiedotteessaan myös siitä, ettei somessa ihminen välttämättä ole kuka väittää olevansa. Aikuinen voi esiintyä lapsena ja pyrkiä luomaan luottamuksellisia suhteita alaikäisiin. Aikuisen motiivina voi olla pahimmillaan seksuaalirikoksen mahdollistaminen.

Saapungin mukaan monissa perheissä puhelin otetaan lapselta pois illalla yön ajaksi, etteivät kavereilta tulevat viestit häiritsisi yöunta tai lapsi vahingossa julkaisisi mitään harkitsematonta.

– Muistathan, että alaikäisen kuvaa ei saa kukaan muukaan julkaista missään ilman huoltajan lupaa.