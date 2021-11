Poliisin tietoon on tullut Kemissä sattunut tapaus, missä sillalta on heitetty alas esineitä, kuten muun muassa kananmunia, jotka on osunut alla ajavaan autoon. Virkavalta muistuttaa, että vaikka kyseessä olisi ollut lapsen tai nuoren Halloween-kepponen, sen seuraukset voivat olla kauheat.

– Tällaiset tapaukset ovat hyvin vaarallisia, etenkin nyt kun kelit ovat liukkaat. Autoilija ei pysty varautumaan tällaisiin yllätyksiin eikä tiedä, mikä autoon osui. Näin pienikin väistöliike, varsinkin moottoritiellä, missä nopeudet ovat suuria, voi johtaa kolariin tai ulosajoon, komisario Seija Granat Lapin poliisilaitokselta varoittaa poliisin tiedotteessa.

Sillalta alas heitettävän esineen ei tarvitse suuri rikkoakseen auton ikkunan tai vaurioittaakseen autoa muuten. Autoilijoiden turvallisuuden lisäksi tapauksissa on kiinnitettävä huomiota myös lasten turvallisuuteen, poliisi korostaa.

– Silloilla kiipeily ja karkuun juokseminen voi myös aiheuttaa vaaratilanteita. Vanhempien ja aikuisten onkin hyvä keskustella lasten ja nuorten kanssa, että silloilta ei tule heittää alas mitään, Granat muistuttaa.