Muhoksen yläkoululla järjestettiin perhesurman vuoksi suruliputus tiistaina 26. tammikuuta. Kuva: Pekka Peura

Reilu viikko sitten Oulussa tapahtuneen perhesurman tutkinta on edennyt. Muhoksella asunut keski-ikäinen nainen ja hänen kaksi lastaan löydettiin kuolleina Oulun keskustassa sijaitsevasta majoitusliikkeestä maanantaina 25. tammikuuta. Naisen epäillään surmanneen ensin lapsensa ja sitten itsensä.

Poliisin mukaan nainen ja lapset saapuivat majoitusliikkeeseen lauantaina iltapäivällä. Surmien epäillään tapahtuneen samana iltana tai seuraavan yön aikana. Äidin epäillään surmanneen itsensä pian lasten surmaamisen jälkeen.

Poliisi kertoo, että murhissa epäillään käytetyn lääkeaineita. Uhreista ei löytynyt ulkoisia väkivallan merkkejä, jotka kertoisivat muusta tekotavasta. Poliisi ei kuitenkaan tässä vaiheessa yksilöi tarkemmin, millaista lääkeainetta surmissa on käytetty.

Toinen lapsista oli alle kouluikäinen ja toinen yläkouluikäinen. Nainen ja lapset oli ilmoitettu kadonneeksi edeltävänä viikonloppuna, kun he olivat poistuneet kotoa lauantaina 23. tammikuuta.

Esitutkinnassa on paljastunut, että murhista epäilty nainen varasti lääkkeitä työpaikaltaan ennen surmia. Hän oli töissä sairaanhoitajana oululaisessa terveydenhuoltoalan yksikössä ja hänellä oli työnsä vuoksi pääsy lääkevarastoon.

Surmien motiivin osalta esitutkinta on yhä kesken. Poliisin käsitys on tässä vaiheessa se, että motiivin osalta kyse on tekijään liittyvistä asioista, eikä kenelläkään ulkopuolisella ole osuutta motiiviin.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kahtena murhana ja kuolemansyyn tutkintana. Lääkkeiden anastuksen osalta tapausta tutkitaan epäiltynä varkautena ja lääkeainerikoksena.

