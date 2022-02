Kuva mielenosoituksesta perjantailta. Kuva: KIMMO BRANDT

Helsingin poliisi on määrännyt Convoy 2022 -mielenosoituksen päättymään ja väkijoukon hajaantumaan Mannerheimintieltä.

Ylikomisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista kertoo, että mielenilmaus siirtyi kuulutuksen saattelemana Kansalaistorilta Mannerheimintien varteen ja suoritti kadunvaltauksen.

– Poliisi neuvotteli järjestäjän kanssa, että onko hänellä halua palauttaa mielenosoitus ennalta sovittuun malliin ja lopettaa tämä lain rikkominen. Keskustelun jälkeen poliisi sitten määräsi tämän kokoontumisen päättymään, Heinonen kertoi STT:lle.

– Nyt täällä ihmiset sitten liikuskelevat vähän eri suuntiin liikennesääntöjä noudattamatta, ja täällä on myös ajoneuvoja, jotka näyttävät pyrkivän aiheuttamaan haittaa liikenteelle. Poliisi ohjaa liikennettä ja pyrkii vähentämään haittoja, joita aiheutuu ympäristölle.

Järjestäjät olivat etukäteen ilmoittaneet poliisille Convoy 2022 -mielenosoituksen jatkuvan tänään Kansalaistorilla aamukymmenestä iltakymmeneen.

Poliisi kertoi ennen kuutta, että liikenne Mannerheimintiellä Eduskuntatalon kohdalla oli jälleen poikki mielenosoittajien käveltyä tielle.

Poliisi hyödynsi perjantain oppeja

Liikenne oli tukossa Eduskuntatalon kohdalla mielenosoituksen takia myös perjantai-iltana tuntikausia. Poliisi aloitti autojen hinaamisen Mannerheimintieltä myöhään illalla ja määräsi puolenyön jälkeen väkijoukon hajaantumaan.

Lauantaina hajaantumiskäsky tuli jo alkuillasta.

– Eilinen oli tietysti tämän porukan ensimmäinen tämmöinen temppu, ja nähtiin mikä se heidän pyrkimys on. Meillä on lupa ottaa oppia siitä mitä edellisellä kerralla on tapahtunut ja vähän sovittaa toimintaamme sitten siihen. Eilisen ja tämän päivän suurin ero poliisin toiminnan näkökulmasta on se, että tänään meillä on eiliset kokemukset jo käytössä, Heinonen sanoi.

Mielenosoitukseen osallistujia oli Heinosen silmämääräisen arvion mukaan vähemmän kuin perjantaina, vaikka mitään virallista arviota poliisi ei ilmoittanut. Perjantaina poliisi arvioi osallistujamääräksi alkuillasta noin 700 eikä sen jälkeen enää päivittänyt arviotaan.

Ajoneuvoja oli perjantaina pysäköity Mannerheimintielle liikenteen tulpaksi 100–150, mutta samanlaista liikenneblokkia ei lauantaina syntynyt. Kun mielenosoittajat kävelivät Mannerheimintielle, poliisi katkaisi saman tien liikenteen, jotta autot eivät ajaisi sumppuun.

– Siellä ei myöskään silloin tietysti ole niitä mielenosoittajien häiriöajoneuvoja, sikäli kuin niitä oli tänne tulossa, Heinonen sanoo.

Poliisi päästi kiinni otettuja vapaaksi

Muun muassa koronarajoituksia ja polttoaineiden hinnankorotuksia vastustavat mielenosoitukset alkoivat Helsingissä eilisiltana kello kuudelta Kansalaistorilla, Eduskuntatalolla ja pitkin Mannerheimintietä. Mielenosoitus venyi lopulta aamuyölle asti.

Poliisi otti perjantaina kiinni yhteensä 55 ihmistä, joista suurinta osaa epäillään niskoittelusta poliisia vastaan. Kahta kiinni otettua epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Poliisi kertoi tänään päästäneensä osan kiinni otetuista vapaaksi. Loput vapautuvat sitä mukaa, kun kuulustelut saadaan tehtyä.

– Suurin osa kiinniotoista tuli siinä vaiheessa, kun poliisi käski väkijoukon hajaantumaan ja ihmisiä siirtymään pois ajoradalta. Ihmiset, jotka siinä sitten panivat vastaan jonkin verran, päätyivät poliisin kiinni ottamiksi, Heinonen kertoi.

Mielenosoitusten on määrä jatkua alustavasti ainakin keskiviikkoon asti.

Liikenne oli tukossa yöhön saakka

Mielenosoittajien ajoneuvojen jono ulottui perjantai-illan aikana pisimmillään Eduskuntatalolta Finlandia-talolle asti. Ajoneuvoletka esti auto- ja raitiovaunuliikenteen kulun miltei mielenosoituksen alusta saakka. Myöskään hälytysajoneuvot eivät päässeet tukitun tien läpi.

Liikenne Mannerheimintiellä palautui poliisin mukaan normaaliksi aamuyöllä neljän aikaan.

Etukäteen oli pelätty raskaiden ajoneuvojen letkan tukkivan liikennettä vielä pahemmin, mutta niitä ei juurikaan Mannerheimintiellä näkynyt. Heinosen mukaan ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, käännytettiinkö rekkoja keskustan sisääntuloväylillä.

– Näppituntuma oli kuitenkin se, että runsain määrin ei raskaita ajoneuvoja ollut keskustaan pyrkimässä.

Alkuyöstä poliisi kertoi, että ihmisjoukko oli estänyt sekä painostanut poliisia autojen hinauksessa. Esimerkiksi yhden hinausauton rengas oli puhkaistu teräaseella. Heinosen mukaan ajoneuvoja oli myös ajettu poikittain tielle ja aurattuja lumikasoja siirretty takaisin tielle hinauksen vaikeuttamiseksi.