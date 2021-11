Poliisi kertoo, että se on ottanut Pohjois-Suomessa kiinni 28-vuotiaan naisen ja 27-vuotiaan miehen, joiden epäillään liittyvän murhaan. Epäiltyjä aiotaan esittää vangittaviksi.

Kalevan tietojen mukaan henkilöt otettiin kiinni Suomussalmella. Paikkakunnasta uutisoivat aiemmin ainakin Iltalehti ja MTV, jonka mukaan kaksikko oli kirjautunut paikalliseen hotelliin.

Epäilty henkirikos tapahtui Helsingin Tapaninvainiossa. Hätäkeskukseen tuli lauantaiaamuna ilmoitus, jonka mukaan paritalon ulkoroskiksesta oli löytynyt verinen matto.

Poliisi kertoo tiedotteessaan menneensä paikalle usean partion voimin. Virkavalta löysi roskiksesta menehtyneen noin 40-vuotiaan miehen. Uhrin henkilöllisyys selvisi myöhemmin.

– Tapausta tutkitaan esitutkinnan tässä vaiheessa murhana. Tekotapa on ollut raaka ja julma. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että teko on saatettu suunnitella etukäteen, rikostarkastaja Jari Koski sanoo tiedotteessa.

Henkirikoksen esitutkinta on alkuvaiheessa. Poliisin mukaan tapauksesta ei voida tässä vaiheessa kertoa enempää esitutkintaa vaarantamatta.

Lisätty tieto Suomussalmesta kello 22.03.