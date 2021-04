Eri toimijat jalkautuvat Oulun keskustaan poliisin kanssa. Näin pyritään ehkäisemään jo ennalta häiriöitä. Kuvituskuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kesän ja koulujen päättymisen lähestyessä poliisi, kaupunki ja useat muut yhteistyökumppanit lisäävät näkyvää läsnäoloa Oulun keskustassa. Asiasta kertoo poliisi tiedotteessaan.

Aikuisten ja auttavien tahojen jalkautumisella halutaan vaikuttaa ja puuttua Oulun keskustan järjestyshäiriöihin jo ennalta.

– Kevään myötä on ollut havaittavissa alaikäisten nuorten lisääntyvää levottomuutta ja huolestuttavaa väkivaltaistakin käyttäytymistä. Uskomme valvonnalla olevan myönteisiä vaikutuksia kaikkein keskustassa liikkuvien turvallisuuteen, valvonnasta vastaava ylikomisario Jyrki Kivirinta toteaa.

Yhteistyössä toteutetulla valvonnalla halutaan vaikuttaa Oulun keskustassa liikkuvien ihmisten turvallisuuteen, erityisesti viikonloppuisin.

Aikuisten ja auttavien tahojen valvovia silmiä on keskustassa nyt normaalia enemmän, kun poliisien lisäksi Oulun kaupungin ja Oulun seurakuntayhtymän nuorisotyöntekijät, Walkers ja muut toimijat jalkautuvat keskustan alueelle erityisesti viikonloppuisin.

Poliisi antaa neuvon kansalaisille: Jos havaitset kaupungilla häiriöitä, soita poliisi paikalle hätänumerosta 112.

Viranomaiset vetoavat myös vanhempiin. Vastuu lapsista, nuorista ja heidän tekemisistään on vanhemmilla. Vanhempien on syytä tietää minne ja kenen kanssa lapset menevät ja milloin he tulevat kotiin.

– Sopikaa yhdessä lastenne kanssa turvalliset pelisäännöt. Alkoholi- ja tupakkatuotteet ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Myös huumausaineita tavataan valitettavasti yhä useammin nuorten keskuudessa, poliisi toteaa tiedotteessaan.

Poliisi toivoo myös, että vanhemmat vastaisivat viikonloppuisin tuntemattomastakin numerosta tulevaan puheluun. Puhelu voi olla poliisilta tai päivystävältä nuorisotyöntekijältä.

Lämpimät kelit ja lisääntyvä vapaa-aika houkuttelevat ihmisiä kokoontumaan keskustaan.

Poliisi suosittelee vahvasti, että ihmiset jaksaisivat edelleen noudattaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.