Kulunut viikonloppu on ollut Oulun poliisin näkökulmasta rauhallinen, poliisin johtokeskuksesta kerrotaan.

Noin 40 000 kävijää kahden päivän aikana Kuusisaareen ja Raattiin kerännyt Qstock-festivaali ei näkynyt lauantai-iltana ja viime yönä poliisin tehtävissä juuri mitenkään. Johtokeskuksesta todetaan, että meno oli rauhallista jopa verrattuna tavalliseen kesäviikonloppuun.

Viime yön aikana Oulun poliisilla on ollut alle sata tehtävää, joka on vähemmän kuin edellisenä yönä. Perjantain ja lauantain välisenä yönä tehtäviä oli vähän yli sata.

Haukiputaan poliisiaseman putkassa on poliisin mukaan ollut viime yönä viisi ihmistä, jotka on otettu kiinni ympäri Oulua. Usein kesäviikonloppuina putkassa on voinut olla toistakymmentä ihmistä.

Yöllä ajoittain jatkuneet sateet olivat suurin syy sille, että meno pysyi rauhallisena, johtokeskuksesta arvioidaan. Festivaalikävijät myös osasivat käyttäytyä hyvin, poliisi toteaa.

Johtokeskuksesta arvioidaan, että kyseessä on ollut yksi kaikkien aikojen rauhallisimmista Qstock-viikonlopuista.

