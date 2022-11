Oulun poliisi kertoo selvittäneensä suuren huumausainerikosten kokonaisuuden Oulussa.

Rikoskokonaisuutta on poliisin mukaan tutkittu alkuvuodesta 2022 alkaen. Kaikkiaan esitutkinnassa on takavarikoitu noin 1,5–2 miljoonan euron edestä huumausaineita. Poliisi perustaa arvion takavarikoitujen huumeiden niin sanottuun katukauppa-arvoon.

Poliisi kertoo, että rikoksesta epäillyn ryhmittymän johtohenkilöt ovat noin 20–30-vuotiaita, ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

Poliisi kertoo, että esitutkinnassa on takavarikoitu usealla kerralla suuria määriä huumausaineita. Takavarikkoon on poliisin mukaan päätynyt hasista ja marihuanaa, kokaiinia, amfetamiinia ja ekstaasia. Yhdellä kesäkuussa tehdyllä kotietsinnällä löydettiin oululaisesta asunnosta lähes sadan kilon edestä huumeita.

Huumeiden lisäksi poliisi on takavarikoinut huomattavia summia käteistä rahaa epäiltynä rikoshyötynä.

Oulun poliisin mukaan esitutkinnassa on käytetty erilaisia pakkokeinoja, joiden avulla se selvitti epäillyn huumausaineorganisaation toimintatapoja ja siihen kuuluvia henkilöitä. Poliisin mukaan tapaukseen liittyen on ollut vangittuna useita henkilöitä. Oulun poliisilaitos kertoo, että se on tehnyt esitutkinnassa yhteistyötä muun muassa Keskusrikospoliisin, muiden poliisiyksiköiden ja tullin kanssa.

Syytteet nostettu lokakuussa

Pohjois-Suomen syyttäjälaitos kertoo tiedotteessaan, että asiaan liittyen on nostettu syytteet muun muassa törkeistä huumausainerikoksista ja rahanpesurikoksista. Syytteet on nostettu 27. lokakuuta.

Syyttäjälaitoksen tiedotteessa kuvaillaan takavarikkoon saatujen huumausaineiden määrää merkittäväksi Pohjois-Suomen mittakaavassa.

Kaikkiaan syytettynä tapauksessa on yhteensä 17 henkilöä. Syyttäjäalueen mukaan epäillyt päätekijät ovat esitutkinnassa pääosin kiistäneet syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Asian käsittely alkaa Oulun käräjäoikeudessa ensi viikolla. Sen käsittelylle on varattu seitsemän päivää.