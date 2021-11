Kalajoen Rautiossa viime heinäkuussa riehuneen maastopalon epäillään saaneen alkunsa huolimattomuudesta.

Poliisin esitutkinta yleisvaaran tuottamuksesta on valmistunut ja asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaa varten. Epäiltyjä on poliisin mukaan yksi henkilö. Hän on kiistänyt osallisuutensa asiaan.

Palon syttymispaikka oli Mutkalammin tuulipuiston työmaa Susinevan suoalueella. Paloalueen koko oli 227 hehtaaria, josta pääosa oli Kalajoen seurakunnan omistamaa maata.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.

Valtavaa tulipaloa sammutettiin parisen viikkoa vaikeakulkuisessa maastossa.