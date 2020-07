Kajaanin poliisi kaipaa havaintoja perjantaina Kuhmossa kadonneeksi ilmoitetusta 51-vuotiaasta Jari Heikkisestä, tiedottaa poliisi.

Viimeisin havainto Heikkisestä on katoamispäivältä noin kello 13 aikaan, jolloin hänet on nähtiin Siikalahdentien rekkaparkin lähettyvillä ajamassa Pohjoispuolentietä Kuhmosta Sotkamoon päin.

Poliisi pyytää havaintoja sekä miehestä ja hänen käytössään olevasta hopean värisestä Toyota Yaris -merkkisestä henkilöautosta, jonka rekisteritunnus on LRG-167.

Heikkinen on hoikka, noin 180 senttimetriä pitkä ja hänellä on lyhyet, ruskeat hiukset sekä punertava leukaparta. Päällään hänellä on mitä oletettavammin mustat verkkarit, kankaiset kengät ja tumma t-paita.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot ja tiedot kadonneesta tai hänen käyttämästä ajoneuvostaan joko soittamalla hätäkeskukseen tai Kajaanin poliisille numeroon 0295 5416 520 arkisin kello 10-14 välisenä aikana.