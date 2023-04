Poliisi on mopoilukauden alun aikaan julkaissut kaksi ohjevideota mopoilevien lasten vanhemmille.

Ensimmäisessä videossa komisario Hannu Kontola vastaa yleisimpiin mopoihin liittyviin kysymyksiin. Toisessa videossa käydään konkreettisesti läpi, millaisia asioita vanhemman on syytä tarkistaa nuoren moposta.

Videot on suomenkielisiä, mutta niistä on tehty ruotsiksi sekä englanniksi tekstitetyt versiot.

Videot löydät alla olevista linkeistä (ohjaa Youtubeen):

Poliisitube: Komisario Kontola vastaa yleisimpiin mopoista kysyttyihin kysymyksiin

Poliistube: Näin pääset alkuun mopon kunnon arvioimisessa

Videolla ohjeistetaan, millainen rekisterikilven, renkaiden, jarrujen, valojen, kypärän ja pakoputkiston tulee lain mukaan olla. Lisäksi opetetaan tunnistamaan, onko mopo viritetty.

– Viritetyn mopon kuljettaminen liikenteessä on laitonta. Se on vaarallista, koska mopon rakennetta ei ole suunniteltu kulkemaan tiettyä rajaa nopeammin. Esimerkiksi jarrut on tyypillisesti mitoitettu tietystä nopeudesta pysäyttämiseen, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Myös ajotavasta ja käytöksestä tulee puhua

Poliisi kehottaa aikuisia keskustelemaan avoimesti nuorten kanssa siitä, miten tien päällä toimitaan.

Poliisia saatetaan esimerkiksi paeta tiellä mitättömästäkin syystä, ja lopputuloksena voi olla onnettomuus tai syyte törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Tällainen liikennerikos voi vaikuttaa pitkällekin tulevaisuuteen, jos nuori vaikkapa hakee oppilaitokseen tai työpaikalle, jossa vaaditaan turvallisuusselvitys. Vakavin riski on tietenkin nuoren tai muiden tienkäyttäjien vammautuminen tai muut henkilövahingot.

– Fiksukin nuori saattaa sosiaalisen paineen ja kokeilunhalun alla sivuuttaa oman ja muiden turvallisuuden, toteaa komisario Kontola.