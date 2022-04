Poliisi jatkaa Rantavitikan koululla tapahtuneen puukotuksen esitutkintaa, tiedottaa Lapin poliisilaitos.

Lapin poliisilaitos sai tiistaina 12. huhtikuuta puolen päivän aikaan hätäkeskuksesta ilmoituksen, että Rovaniemellä Rantavitikan yläasteella oli tapahtunut väkivallanteko. Yläasteen oppilas oli puukottanut toista oppilasta ruokatauon aikana ruokalassa.

Ensimmäinen poliisipartio saapui koululle kahden minuutin kuluttua ilmoituksesta, ja poliisi sai alaikäisen tekijän heti kiinni koulun tiloista. Poliisi on päässyt nyt kuulemaan molempia osapuolia. Väkivallanteossa käytettiin teräasetta. Koululla on järjestetty keskustelutilaisuus, missä poliisi on päässyt juttelemaan tapauksesta oppilaiden ja henkilökunnan kesken.

– Väkivallanteot ovat aina vakavia ja ne vaikuttavat useisiin henkilöihin. Haitallista on myös erilaisten huhujen tai vihapuheeksikin luokiteltavan materiaalin levittäminen, painottaa tutkinnanjohtaja Mikko Halme Lapin poliisilaitokselta.

Poliisin mukaan tapauksesta ole tässä kohtaa enempää tiedotettavaa.