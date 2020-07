Hillanpoimijoita on nyt liikkeellä runsaasti. Arkistokuva. Kuva: Toivo Kiminki

Autoa ei sovi pysäköidä taajaman ulkopuolella ajoradalle, jos tie on osoitettu etuajo-oikeutetuksi liikennemerkillä. Poliisin mukaan ajoradalle pysäköintiä on huomattu hillakuumeen ollessa kuumimmillaan.

Asiasta muistuttaa Oulun poliisi, joka kertoo saaneensa useita ilmoituksia valtateiden varsille ajoradalle pysäköidyistä autoista. Poliisin mukaan näiden pysäköityjen autojen kuljettajat ovat olleet suolla noukkimassa hilloja.

Poliisin mukaan eritoten Pudasjärven Ranuantiellä on havaittu virheellistä pysäköintiä. Poliisi kertoo, että vaaraa aiheuttavasta pysäköinnistä voidaan kirjoittaa sakkorangaistus.

Hillakuume on aiheuttanut poliisille myös runsaasti etsintätehtäviä. Lapin ja Oulun poliisilaitosten alueella on ollut jo 85 etsintätehtävää, joista suuri osa liittyy marjastamiseen. Pyhäjärvellä kadonnut marjastaja on edelleen kateissa.