Poliisi sai ilmoituksen Utsjoella kadonneesta henkilöstä keskiviikkona 26. heinäkuuta. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.

Poliisin tiedotteen mukaan kadonnut 22-vuotias mies on lähtenyt Utsjoen Skalluvaaran poronerotuspaikalta vaeltamaan jalan. Hän on mahdollisesti pyrkinyt kohti Keskimmäistä Riekkojärveä.

Kadonnut on ruumiinrakenteeltaan hoikka ja hän on 186 cm pitkä. Hänellä on lyhyet hiukset ja päällä mahdollisesti tummanpunainen tuulitakki. Kadonneella on mahdollisesti mukana myös maastokuvioinen rinkka ja vihreä teltta.

Alueella, jossa kadonnut mahdollisesti liikkuu, järjestetään 28.-29. heinäkuuta Kaldoaivi Ultra Trail -tapahtuma. Poliisi pyytää erityisesti alueella liikkuvia ilmoittamaan havaintonsa kuvaukseen sopivasta miehestä hätäkeskukseen numeroon 112.