Poliisi pyytää havaintoja Suomussalmelta tiistaina autolla liikkeelle lähteneestä muistisairaasta 74-vuotiaasta naisesta. Nainen lähti ajamaan Suomussalmen Lehdontieltä tiistaina 28. heinäkuuta kello 13 aikoihin vihreällä Toyota Avensiksella, jonka rekisteritunnus on UTY-219.

Poliisi kertoo, että auto saattaa liikkua Puolangalla Pöytäpurontien suunnilla.

Nainen oli lähtiessään pukeutunut harmaaseen ulkotakkiin ja harmaisiin housuihin. Hänellä on päässään lippalakki, jossa on valkeaa ja mustaa väriä. Naisella on tummat hiukset.

Viranomaiset pyytävät kansalaisia ilmoittamaan havainnoistaan hätäkeskukseen numeroon 112.