Poliisi haluaa tavoittaa useista petoksista vankilaan tuomitun miehen.

Mies on jättänyt palaamatta vankilaan vapailtaan ja poliisi epäilee hänen syyllistyvän uusiin petosrikoksiin pakonsa aikana. Uhreina miehellä on tyypillisesti iäkkäät ihmiset ja hän on esiintynyt tyypillisesti poliisina.

Poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä miehen olinpaikasta, ja on julkaissut miehen kuvan ja nimen. Tiedot löytyvät Poliisin sivuilta.

Mies oleskelee mahdollisesti Ruotsissa Tukholman alueella tai Suomessa.

Tiedot ja vihjeet voi ilmoittaa Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelinnumeroon 0295 416 194 tai vihjeet.oulu@poliisi.fi. Akuutit havainnot voi ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.