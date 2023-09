Oulun poliisi etsii Paltamossa maanantaina 25. syyskuuta kadonnutta Lauri Leinosta.

Leinonen lähti maanantaina kello 14 marjastamaan Kyrömäen suuntaan. Häntä on etsitty illan aikana Kivesjärven pohjoispuolella.

Leinonen on 85-vuotias, vartaloltaan hoikka ja noin 170 senttimetriä pitkä. Hän on pukeutunut maastoasuun ja mukanaan hänellä on ämpäri.

Havainnoista poliisi pyytää ilmoittamaan hätänumeroon.