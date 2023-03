Poliisi kertoo etsivänsä kadonnutta 13-vuotiasta poikaa Oulussa. Tiedotteen mukaan poika katosi kotoaan Jäälistä noin kello 13 sunnuntaina. Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.

Kadonnut on 155 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on ruskeat silmät. Päässään hänellä on mahdollisesti punainen pipo ja yllään mustat vaatteet. Takissa on karvakaulus.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta henkilöstä hätänumeroon 112.

Poliisi on julkaissut kadonneen kuvan Facebook-sivullaan:

Lisätty upotus poliisin Facebook-päivityksestä kello 21.30.