Poliisi etsii Sievissä Aarrekankaan leirintäalueelta kadonnutta noin 70-vuotiasta miestä. Etsinnässä on mukana useita poliisipartioita ja -koiria, kertoo Oulun poliisin johtokeskus.

Mies katosi leirintäalueelta tiistaina noin kello 23 aikaan. Hän on liikkeellä kävellen.

Kadonnut mies on noin 180 senttimetriä pitkä ja hänellä on vaaleat hiukset. Vaatetuksena miehellä on harmaa huppari ja harmaat housut.

Mahdolliset havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.