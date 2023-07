Poliisi ja Vapepa etsivät Iissä kadonnutta 82-vuotiasta miestä Konintien alueelta.

Etsittävä on noin 165 cm pitkä, hoikkarakenteinen ja hänellä on harmaat hiukset. Etsittävä on ilmoitettu kadonneeksi torstaina ja on mahdollisesti kadonnut jo 25. heinäkuuta.

Kadonneen vaatetuksesta ei ole tarkkaa tietoa. Kadonneella on mahdollisesti ollut valkoiset kävelysauvat mukanaan.

Poliisi pyytää alueen asukkaita tarkastamaan Konintien varren kiinteistöjen ulkorakennukset etsittävän löytämiseksi ja ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätäkeskukseen.