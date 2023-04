Itä-Suomen poliisi tutkii suurta metsästysrikoksiin liittyvää kokonaisuutta. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Poliisi epäilee yli 20 henkilöä useista metsästysrikoksista Pohjois-Savossa, tiedotteessa kerrotaan. Pääosa epäillyistä rikoksista on tapahtunut Lapinlahden kunnan alueella.

Poliisi selvittää muun muassa kaikkiin suurpetoihin kohdistuneita luvattomia tappoja ja niiden yrityksiä sekä lukuisien rauhoitettujen lintujen tappoja. Näitä lintuja ovat muun muun muassa joutsenet ja haukat.

Tapettuja suurpetoja epäillään olevan reilusti yli kymmenen. Niiden joukossa on muun muassa aiemmin Luonnonvarakeskuksen seurannassa ollut Unna-susi.

Esitutkinnan aikana vangittuna on ollut kahdeksan epäiltyä, joista yksi on yhä vangittuna. Henkilöitä epäillään törkeistä metsästysrikoksista, metsästysrikoksista, törkeistä laittoman saaliin kätkennöistä, luonnonsuojelu- ja ampuma-aserikoksista.

Poliisi on tutkinnan aikana takavarikoinut useita ajoneuvoja ja ampuma-aseita rikoksentekovälineinä. Poliisi on takavarikoinut myös epäiltyihin rikoksiin liittyviä eläinten nahkoja, ruhoja, kalloja ja muita eläinten osia. Lisäksi poliisi on ottanut haltuunsa kymmeniä aseita ja tutkii aselupien haltijoiden soveltuvuutta pitää hallussaan ampuma-aseita.

Itä-Suomen poliisi on tutkinut rikoskokonaisuutta yhteistyössä Kainuun rajavartioston kanssa. Tapauksen esitutkinnan arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.