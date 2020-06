Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotettu kansanedustaja Ano Turtiainen. Kuva: Markku Ojala / Compic / Eduskunta

Helsingin poliisi tiedotti viime viikolla, ettei se aloita esitutkintaa kansanedustaja Ano Turtiaisen (at.) 3. kesäkuuta tekemästä Twitter-julkaisusta. Nyt poliisi tiedottaa, että se aloittaa sittenkin esitutkinnan.

Tutkinta aloitetaan, koska valtakunnansyyttäjä arvioi asian toisin kuin poliisi. Valtakunnansyyttäjä määräsi poliisin aloittamaan tutkinnan.

Demokraatti-lehti kertoi perjantaina valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen ratkaisusta.

– Koska tämä tviitti on ymmärrettävissä rasistiseksi niin mielestäni on tärkeää, että tässä kuullaan myöskin Turtiaista itseään. Sen takia selvittämisintressi on tärkeä ja esitutkinta pitää aloittaa, Toiviainen kertoi Demokraatille.

Toiviainen korosti, että kyse on vasta esitutkinnan aloittamista koskevasta määräyksestä.

– Kaikki lopullinen arviointi tapahtuu vasta kun esitutkinta aikanaan on valmistunut.

Turtiaisen kohutussa twiitissä oli pilkkakuva henkilöstä, jonka kaulaa yhdysvaltalaispoliisi painoi minuuttitolkulla. Poliisin polven alla oli tummaihoinen George Floyd, joka menehtyi tilanteen seurauksena. Floydin kasvot oli värjätty kuvankäsittelyssä punertaviksi ja kuvaan oli lisätty teksti ”PINK FLOYD”.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä twiitin seurauksena. Hän perusti erottamisen jälkeen oman eduskuntaryhmänsä.

