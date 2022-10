Bunliang Wongwat poimi mustikkaa Rovaniemellä viime elokuussa. Lapin Kansa kävi tuolloin seuraamassa Polarican poimijoiden arkea maastossa Meltauksen lähellä. Kuva: Iiro Kerkelä

Mitä Polarican ihmiskauppajutusta tiedetään?

Varsin vähän. Varmaa on oikeastaan vain se, että poliisi ja Rajavartiolaitos epäilevät Polarican toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja Polaricalle poimijoita värvännyttä thaimaalaista yrittäjää törkeästä ihmiskaupasta. Molemmat vangittiin lokakuun alussa. Lisäksi poliisi pidätti tällä viikolla TEM:n hallitusneuvos Olli Soraisen, jota epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

Millaisista epäilyistä on kyse?

Polarican epäillään teettäneen thaipoimijoilla pakkotyönomaista työtä heikoissa olosuhteissa. Soraisen kohdalla epäillään, että marjanpoiminta-alaan liittyvä toimija olisi voinut vaikuttaa viranomaisten toimintaan lahjomalla ja saada siitä merkittävää hyötyä. On syytä korostaa, että kyse on vasta epäilyistä ja ainakin Polarica on kiistänyt rikosepäilyt.