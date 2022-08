Stora Enso päättää investoinnistaan vuoden lopulla. Arkistokuva. Kuva: Tiina Wallin

Poikkimaantien uudistaminen on tärkeä hanke myös Stora Ensolle, sanoo yhtiön viestintäjohtaja Satu Härkönen. Stora Enso on suunnitellut Oulun tehtaalle miljardi-investointeja, joilla toinenkin käytöstä poistettu paperikone muutettaisiin kartonkikoneeksi. Tiehanke on ollut mukana yhtiön investointisuunnitelmissa alusta asti.

– Meillä on investoinnin osalta suunnittelu- ja arviointivaihe menossa, ja siihen vaikuttaa monta tekijää. Mutta Poikkimaantie on todella tärkeä, ja investoinnin kannalta on aivan erinomainen asia, että sitä on viety eteenpäin. Vuoden lopussa kerromme, mikä on kokonaisuus.