Poikkeusolot ja eristys ovat aiheuttaneet perheissä stressiä, väsymystä, pelkoja, lisääntyneitä ongelmia, riitoja parisuhteissa sekä taloudellista hätää. Asia ilmenee Ensi- ja turvakotien liiton verkkokyselystä.

Yhä käynnissä olevaan kyselyyn on vastannut tähän mennessä 432 henkilöä. Noin puolet vastanneista arvioi perheensä selvinneen koronakriisin keskellä hyvin ja pieni osta heistä kokee kriisin lähentäneen perhettä.

Vanhemmat tuovat vastauksissaan esiin, että poikkeusolot ja eristys ovat kuitenkin aiheuttaneet perheissä ongelmia ja riitoja. Vastaajista 43 prosenttia kertoo koronan aiheuttamasta psyykkisestä kuormituksesta ja sen aiheuttamista ongelmista.

Vanhemmat kokevat myös haasteita etätyöskentelyn ja lapsen hoidon yhdistämisessä. Lasten harrastusten ja mielekkään tekemisen sekä kavereiden puute on lisännyt kuormitusta entisestään.

Erityisen kuormittava tilanne on ollut perheissä, joissa on useita eri-ikäisiä lapsia.

− Koulujen avaaminen näyttää tulosten perusteella perheiden psyykkisen kuorman helpottamiseksi hyvältä ratkaisulta. Koulupäivän arkirytmi, kaverit ja turvalliset aikuiset näyttävät nyt tulevan todella tarpeeseen. On hyvin tärkeää saada perheiden kuormitusta vähemmälle, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä sanoo.

Ensi- ja turvakotien liitto toivoo, että opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö kuuntelevat nyt erityisen tarkasti lasten huolia ja pärjäämistä.

− Kohtaamalla lapset ja ottamalla kotona oleva tilanne puheeksi varmistetaan, että perheiden ongelmat eivät jää perheen sisäisiksi ongelmiksi. Kymmenen viikon kesäloma on pitkä aika pelon ja huolien keskellä. Yhteistyö koulun ja lastensuojelun välillä on erittäin tärkeää, Särkelä muistuttaa.

Kysely tuo myös esiin lapsiperheiden kasvaneen taloudellisen ahdingon muun muassa lomautusten ja irtisanomisten takia. Myös ruokamenot ovat lisääntyneet merkittäväksi, kun koko perheen ruokailut on järjestetty kotona.

− Lapsiperheiden taloudellisen ahdingon purkamiseksi tarvitaan nopeita toimia. Muuten lapsiperheköyhyys kasvaa. Yksi nopeasti toteutettava ratkaisu on lapsilisän tilapäinen korottaminen tälle ja ensi vuodelle ja se, ettei lapsilisää oteta tulona huomioon toimeentulotuessa.

− Monipuolinen kouluruokailu ei saa kaventua eväspusseiksi ja kesäajan ilmaiset puistoruokailut ovat erityisen tärkeitä tulevana kesänä, Särkelä listaa.

Kyselyn mukaan lapsiperheissä olisi tyypillisimmin kaivattu keskusteluapua ja mahdollisuutta purkaa huolta ja ahdistusta.

Erityisesti erilaiset matalan kynnyksen palvelut olivat kysyttyjä. Esimerkiksi järjestöjen chatit saavat kyselyssä kiitosta.

− Nyt on erityisen järkevää ja tarpeellista tiivistää kuntien ja järjestöjen yhteistyötä. Yhdessä on helpompi muodostaa selkeämpi tilannekuva perheiden tarpeista ja yhdistää voimat pulmien ratkaisemiseksi. Jotta apua tarvitsevat perheet löytävät järjestöjen avun piiriin, järjestöjen itse ja kunnissa on tehostettava järjestöjen tarjoamasta avusta tiedottamista.

Kysely on toteutettu avoimena verkkokyselynä, ja se suunnattiin kaikille lapsiperheille.