Ahti-myrsky repi monessa paikassa kattojen peltejä. Pahimmillaan tuuli yltyi Oulun Vihreäsaaren mittausasemalla yli 31 metriin sekunnissa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Ahti-myrsky aiheutti Oulun keskustan ja kaupungin laitamien alueella noin 120 vahingontorjuntatehtävää kello 15:sta iltaan mentäessä, Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan. Puita kaatui päivällä Oulussa myös ihmisten päälle ja Hiukkavaarassa yksi henkilö menehtyi puun alle jäätyään.

– Nyt tilanne on alkanut rauhoittumaan, mutta tehtäviä on tullut vielä pikkuhiljaa. Kiireisin aika on takana, pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjä Petri Hintikka kertoi puoli kahdeksan aikaan illalla.