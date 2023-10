OYSin lääkäreiden palkkasotkussa kolmelle työntekijälle on annettu kirjallinen varoitus. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Pohteen kolme työntekijää on saanut kirjallisen varoituksen työnjohdollisena toimena palkkasotkussa, jossa OYSin yksittäiselle lääkäriryhmälle maksettiin vuosien ajan liikaa palkkaa. Kolme vastuullista viranhaltijaa on saanut varoitukset lokakuussa työnantajan edustajilta. Yksi varoituksen antajista on hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Aluehallitus päätti tiistaina yksimielisesti, että se ei saatujen selvitysten ja jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi ryhdy asiassa vahingon korvaamista koskeviin vaatimuksiin tai muihin jatkotoimenpiteisiin, kuten tutkintapyyntöön.